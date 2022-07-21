Politika

İngiltere’den Zaho açıklaması: Kürdistan Bölgesi’nin istikrarını desteklemeye devam edeceğiz

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi ile birlikte Irak’ın istikrarını desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.
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avrupa İngiltere Zaho Irak Kürdistan Bölgesi TSK

HABER MERKEZİ

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Zaho’da sivillerin yaşamını yitirdiği TSK saldırısının endişe verici olduğunu açıkladı.

İngiltere Dışişleri’nden yapılan açıklamada, “Zaho kentine yönelik saldırıda, sivillerin yaşamını yitirdiğine dair haberlerden çok endişeliyiz” denildi.

Olayla ilgili soruşturma ve inceleme için Irak yönetimine destek olmaya hazır olunduğunun kaydedildiği açıklamada, “Kürdistan Bölgesi ile birlikte Irak’ın istikrarını desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Türkiye tarafından Zaho’nun sınır bölgesindeki Perex tatil köyüne düzenlenen top saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Iraklı Arap turist hayatını kaybetti, 29 turist de yaralandı.

Hastane kaynakları, ölenlerden bazılarının çocuk olduğunu açıkladı.

Yaralılar Zaho ve Duhok’taki hastanelerde tedavi ediliyor.

Saldırı Kürdistan Bölgesi ve Irak makamlarınca şiddetle kınandı.

 

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