Yaşam

Aşırı sıcaklar: Portekiz’de 1065 kişi hayatını kaybetti

Portekiz Sağlık Bakanlığı, ülkede 7-18 Temmuz'da 1065 kişinin aşırı sıcaklardan öldüğünü bildirdi.
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HABER MERKEZİ

Yetkililerin ölüm artışından aşırı sıcakları sorumlu tuttuğu Portekiz'de, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 7-18 Temmuz'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1065'e ulaştı.

Yüksek sıcaklıkların artmasıyla ilerleyen günlerde daha fazla ölümün muhtemel olduğu belirtildi.

Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsü (IPMA) verilerine göre, ülkede sıcaklık "yangın riski yüksek" seviyede seyrediyor.

Bazı bölgelerde sıcaklığın 40 derecenin üstünde olduğu ülke topraklarının yüzde 80'inde kuraklık yaşanırken, halihazırda devam eden 13 yangın nedeniyle yüzlerce yerleşim yeri alevlerin tehdidi altında bulunuyor.

İspanya'da da 10 gündür etkili olan sıcak hava dalgasının en az 500 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığı bildirilmişti.

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