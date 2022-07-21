Politika

Irak: Türkiye özür dilemeli ve topraklarımızdan çekilmeli

Irak Ulusal Güvenlik Konseyi, Türkiye’nin saldırılarına karşı bir dizi karar alındığını açıkladı.
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Irak Irak Ulusal Güvenlik Konseyi Zaho Türkiye

ERBİL (K24)

Dün gece Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı Mustafa Kazimi başkanlığında acil toplanan Irak Ulusal Güvenli Konseyi, alınan kararları yazılı bir açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, “Duhok vilayetinde bir turistik bölgeye Türkiye tarafından düzenlenen, şehit ve yaralıların olmasına yol açan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkiye’den ihlallere son vermesini, bir komşu olarak Irak’ın egemenliğine ve vatandaşlarının huzuruna saygı göstermesini talep ediyoruz” denildi.

Türkiye’nin resmi olarak özür dilemesi ve tüm askeri üslerini Irak topraklarından çekmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Irak Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye’nin saldırıları hakkında bir dosya açacağını ve Birleşmiş Milletler ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nezdinde şikayette bulunacağı bildirildi.

Ayrıca Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi’ni çağırarak nota vereceği ifade edildi.

İhlallerin önlenmesi için Kürdistan Bölgesi Hükümeti’yle işbirliği yapılacağı, Ortak Operasyonlar Komutanlığı’nın da Irak-Türkiye sınırının durumu ve alınacak tedbirler hakkında bir rapor hazırlayacağı kaydedildi.

Irak Ulusal Güvenlik Konseyi, “Silahlı grupların Irak topraklarından herhangi bir ülkeye saldırmasını reddediyor” vurgusunda bulundu.

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