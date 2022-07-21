ABD Genelkurmay Başkanı: Ukraynalılar Rusya'ya karşı oldukça etkili savaştı

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Milley ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 50 ülkenin katıldığı Ukrayna Temas Grubu toplantısından sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Orgeneral Mark Milley, Rusya'nın Donbas bölgesinde az bir ilerleme ve az bir taktiksel başarı elde ettiğini ancak operasyonel ve stratejik ana hedeflerini gerçekleştirmekte başarısız olduğunu dile getirdi.

Ukrayna'nın savaşmaya devam ettiğini belirten Milley, "Kolektif olarak ne güçlünün zayıfa karşı koymasına izin verebiliriz, ne de güçlü olanın haklı olduğu fikrine hoşgörü gösterebiliriz" dedi.

Savaşla ilgili genel bir değerlendirmede bulunan Orgeneral Milley, savaşın halen idame ve uzun menzilli ateş gücü ile yürütülen bir yıpratma savaşı olarak devam ettiğini ifade etti.

Milley, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki sınırlı kazanımlarını korumak için ağır bombardımana devam etmesini beklediklerini kaydederek "Bu taktiksel kazanımların Ruslara asker ve ekipman kaybı bakımından ağır maliyeti var" diye konuştu.

"DONBAS'TA BİRBİRİNİ TÜKETEN BİR YIPRATMA SAVAŞI DEVAM EDİYOR"

Rusya'nın 16 Nisan'dan bu yana askeri gücünü Donbas bölgesine yoğunlaştırıldığını anlatan Milley, şöyle devam etti:

"Ukraynalılar Rusya'ya karşı oldukça etkili savaştı. Dolayısıyla 90 gündür Rusların kaydettiği ilerleme 6 ila 10 mil civarında. Bu çok büyük bir ilerleme değil. Çatışmalar oldukça yoğun. Çok fazla şiddet var. 24 saatlik sürece on binlerce topçu atışı yapılıyor. İki tarafta da çok kayıplar var. Köylerde çok ağır yıkımlar var."

Rusya'nın ilerlememesi durumunda Ukrayna'ya karşı nükleer silah kullanımı gibi savaşı tırmandıracak bir hamle beklenip beklenmediğine ilişkin soru üzerine Milley, bu konularda yorum yapmayacağını, Rusya'nın savaşı tırmandıracak, ABD ve NATO'yu etkileyecek adımları yakından izlediklerini duyurdu.

Milley, "Şu aşamada, Donbas'ta çok ciddi birbirini tüketen bir yıpratma savaşı devam ediyor. Taraflardan birinde yarma olmazsa, ki analistler yakın zamanda bunu olası görmüyorlar, birbirini tüketme devam edecek ve müzakere veya buna benzer bir alternatifle bu savaştan çıkmanın zamanını kollayacaklar" ifadelerini kullandı.

AUSTIN: ASKERİ YARDIMLARI DEVAM ETTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ

Savunma Bakanı Austin de savaşın hızına göre Ukrayna'ya askeri yardımları devam ettirmeye çalışacaklarını dile getirdi.

Austin, ABD'nin ilerleyen günlerde Ukrayna'ya 4 Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) vereceklerini yineledi.

Temas grubunda Ukrayna'ya destek verme taahhüdünde bulunan ülkelere teşekkür eden Austin, birçok ülkenin de Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi vermeyi taahhüt ettiğini dile getirdi.