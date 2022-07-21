Politika

Bitlis’te sokağa çıkma yasağı

Bitlis Valiliği, Tatvan ilçesine bağlı 3 köy ile mezra bölgelerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.
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kürdistan Bitlis Tatvan Sokağa çıkma yasağı

HABER MERKEZİ

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı 3 köy ile mezra bölgelerinde 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis Valiliği, Tatvan ilçesine bağlı 3 köy ile mezra bölgelerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Cuma günü saat 23.45’te sona erecek olan 3 köyde uygulanacak yasakla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

“Bitlis İli Tatvan İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Sallıca, Özekli ve Teknecik köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü saat 22.00 ile 22 Temmuz 2022 Cuma günü saat 23.45 arasında Sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.”

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