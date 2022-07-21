Ekonomi

Kuzey Akım 1'den gaz akışı başladı: ‘Rusya vanayı kısık açtı’

Kuzey Akım 1 boru hattındaki bakım çalışmaları nedeniyle 10 gün önce durdurulan Rus doğal gazının Almanya'ya akışı yeniden başlarken, yetkililer Rusya’nın vanayı kısık açtığını belirtti.
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dünya Almanya Rusya Ukrayna doğal gaz Kuzey Akım 1 hattı Gazprom

HABER MERKEZİ

Almanya üzerinden Avrupa'ya Rus doğal gazını taşıyan ve bakım çalışmaları gerekçe gösterilerek Rusya tarafından faaliyetine ara verilen Kuzey Akım 1 boru hattından bu sabahtan itibaren yeniden doğal gaz gelmeye başladı.

Ancak Almanya’daki enerji dağıtımından sorumlu kuruluş olan Federal Ağ Ajansı'nın başkanı Klaus Müller, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Almanya'ya ulaşan gazın, söz konusu boru hattının kapasitesinin yalnızca yüzde 30'u oranında olduğunu söyledi.

Müller mesajında, gün içinde bu oranda bir değişiklik olma ihtimalinin de düşük olduğunu belirtti.

Kuzey Akım 1 boru hattının faaliyeti, yıllık bakım çalışmaları sebebiyle 11 Temmuz'da 10 günlüğüne durdurulmuştu.

Ukrayna-Rusya savaşından dolayı Moskova'ya Batı ülkeleri tarafından uygulanan ambargolar nedeniyle Rusya'nın bu bakım çalışmasından sonra doğal gaz vanalarını yeniden açıp açmayacağı özellikle doğal gaz ihtiyacının çok önemli bir kısmını bu ülkeden karşılayan Almanya'da başlıca gündem maddelerinden biriydi.

Rus enerji devi Gazprom, bakım çalışmalarından önce Almanya'ya ulaşan doğal gazı, tam kapasitenin yüzde 40'ına düşürmüştü.

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