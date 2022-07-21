Zaho’daki saldırıda yaşamını yitirenlerin cenazeleri yola çıktı

DUHOK (K24)

K24 Duhok muhabiri, Zaho’daki turistik bölgeye yönelik topçu saldırısında yaşamını yitiren 9 sivilin cenazesinin Erbil’e doğru yola çıktığını bildirdi.

Cenazelerin, Erbil Uluslararası Havalimanı’ndan Bağdat’a gönderileceği belirtildi.

Duhok Adli Tıp Kurumu’nda, Duhok Valisi Ali Teter’in katıldığı törenle cenazeler uğurlanırken, cenazelerin Bağdat’tan da kendi bölgelerine nakledileceği ifade edildi.

K24’e konuşan Duhok Valisi Ali Teter, saldırıyı şiddetle kınadıklarını kaydederek, Türkiye ve PKK’nin savaşını Kürdistan Bölgesi’nden uzak tutmalarını istediklerini söyledi.

Zaho’daki saldırının ardından yaralıların Duhok ve Zaho’da tedavi altına alındığını bildiren Teter, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’in yanı sıra Iraklı yetkililerin dün akşam Duhok’ta olduklarını ifade etti.

Teter, “Bu olay, Kürdistan Bölgesi ve Duhok halkı için çok kötüydü. Çünkü onlar bizim misafirimizdi. Dolayısıyla biz herkesten daha üzgünüz” dedi.

TURİSTİK BÖLGEYE TOP SALDIRISI

Türkiye tarafından Zaho’nun sınır bölgesindeki Perex tatil köyüne düzenlenen top saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Iraklı Arap turist hayatını kaybetti, 29 turist de yaralandı.

Hastane kaynakları, ölenlerden bazılarının çocuk olduğunu açıkladı.

Yaralılar Zaho ve Duhok’taki hastanelerde tedavi ediliyor.

Saldırı Kürdistan Bölgesi ve Irak makamlarınca şiddetle kınandı.