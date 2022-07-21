Çavuşoğlu’ndan Zaho açıklaması: Herhangi bir saldırımız olmamıştır

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk ordusunun Zaho'da bir turistik bölgeye düzenlediği ve 9 sivilin yaşamını yitirdiği, 29 sivilin de yaralandığı top saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, ''TSK'dan aldığımız bilgiye göre sivillere yönelik herhangi bir saldırımız olmamıştır" dedi.

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliğe girme gibi bir durumun söz konusu olmadığını da belirten Çavuşoğlu, "Bazı vize ofislerimiz önünde hadsizce bizim bayrağımız yakıldı" açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, Rojava’ya yönelik operasyonla ilgili de, "Elimiz kolumuz bağlı kalamayız. Bugüne kadar yaptığımız harekatlarda kimseden icazet almadık doğrusu. Almayız da" şeklinde konuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da dün akşam şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye terörle mücadelesini uluslararası hukuka uygun şekilde, sivillerin, sivil altyapının, tarihi ve kültürel varlıklar ile tabiatın korunmasına azami hassasiyet göstererek yürütmektedir. Masum insanları hedef alan ve terör örgütü kaynaklı olduğu değerlendirilen bu gibi saldırılarla ülkemizin terörle mücadeledeki haklı ve kararlı tutumunun hedef alındığı kıymetlendirilmektedir.

Türkiye gerçeğin açığa çıkması noktasında her türlü adımı atmaya hazırdır.

Irak hükümeti yetkililerini hain terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, bu elim hadisenin gerçek faillerinin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz."