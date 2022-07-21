Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği önünde protesto

BAĞDAT (K24)

Türkiye’nin Zaho’daki saldırısında 9 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği önünde düzenlenen protesto gösterileri bu sabah da devam etti.

Irak’ın resmi haber ajansında yer alan habere göre, sosyal medyada Türkiye karşıtı geniş çaplı gösteri düzenlenmesi çağrısı yapılmasının ardından, protestocular sabah saatlerinde Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği önünde toplanmaya başladı.

Dün akşam Bağdat’taki büyükelçiliğin yanı sıra Necef’te bulunan Türkiye’ye ait vize başvuru merkezi önünde de protestolar gerçekleştirilmişti. Vize merkezlerinde Türk bayrakları indirilirken, bazı şehirlerde Türk bayrağı ateşe verildi.

Geniş tepkilerin ardından Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, dünkü saldırıdan PKK’nin sorumlu olduğu belirtildi.

TURİSTİK BÖLGEYE TOP SALDIRISI

Türkiye tarafından Zaho’nun sınır bölgesindeki Perex tatil köyüne düzenlenen top saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Iraklı Arap turist hayatını kaybetti, 29 turist de yaralandı.

Hastane kaynakları, ölenlerden bazılarının çocuk olduğunu açıkladı.

Yaralılar Zaho ve Duhok’taki hastanelerde tedavi ediliyor.

Saldırı Kürdistan Bölgesi ve Irak makamlarınca şiddetle kınandı.