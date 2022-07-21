Belçika, İran ile mahkum takası anlaşmasını onayladı

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Belçika Parlamentosu, İran'la tutuklu takasına olanak tanıyan ve terör suçlamasıyla hapiste tutulan İranlı bir diplomatın ülkesine dönmesinin yolunu açan anlaşmayı onayladı.

Belçika’da büyük tartışmalara neden olan anlaşma parlamentoda iki gün süren görüşmelerin ardından 41'e karşı 79 oyla kabul edildi.

Belçika bu çerçevede İran'da tutulan Belçikalı bir insani yardım örgütü çalışanı olan Olivier Vandecasteele'nin salıverilmesini hedeflerken buna karşılık olarak geçen sene 20 yıl hapis cezasına çarptırılan eski bir İranlı diplomatı serbest bırakacak.

ANLAŞMAYA TEPKİ

Belçika’da sürgün hayatı yaşayan İranlılar başta olmak üzere anlaşmaya tepki söz konusu. Başbakan Alexander de Croo'nun hükümetinin Tahran'ın hamlesi karşısında geri adım attığı ileri sürülüyor.

Belçika muhalefeti ise Tahran ile yapılan anlaşmanın, bombalı saldırı hazırlamaktan 20 yıl hapis cezasına çarptırılan eski İranlı diplomat Esedullah Esedi’nin serbest bırakılması için "biçilmiş kaftan" olduğunu ifade ediyor.

Belçika'daki İranlılar da sokak protestoları ve şiddetli bir lobi kampanyaları yürütüyor

İranlı diplomat Esedullah Esedi, Haziran 2018'de Belçikalı polislerin patlayıcı taşıyan Belçikalı-İranlı bir çifti tutuklamasıyla Fransa'da son anda engellenen bir terör saldırısını düzenlemekten tutuklanmıştı. Görülen davasında suçlu bulunan 51 yaşındaki İranlı diplomat geçen yıl 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Saldırıyı düzenleyecek Belçika vatandaşlığı bulunan İran asıllı çift, Tahran rejimine muhalif bir koalisyon olan İran Ulusal Direniş Konseyi'nin (NCRI) Paris yakınlarındaki yıllık toplantısına bombalı saldırı düzenlemek üzere Fransa'ya seyahat ediyordu.

Mahkeme Esedi'nin bu projeyi İran istihbaratı adına, Avusturya elçisi olarak diplomatik kılıf altında planladığına ve bu nedenle Belçika'da dokunulmazlığı olmadığına karar verdi.

Tahran buna tepki göstererek Belçika'dan Esedi’nin diplomatik statüsünü tanımasını ve kendisini serbest bırakmasını talep etti.

Bu ayın başlarında Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne "hüküm giymiş kişilerin transferine ilişkin" anlaşmayı milletvekillerine sunarken metni Esedi davasından ayırmaya çalıştı. (Kaynak: Euronews, AFP)