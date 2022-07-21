ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nden Zaho’daki saldırıya tepki

ERBİL (K24)

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, Türkiye’nin Zaho’daki turistik bölgeye düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, sivillerin öldürülmesinin kabul edilemeyeceği belirtilerek, “Tüm devletler, sivillerin korunmasına ilişkin uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmelidir ve bu yükümlülüklere saygı göstermelidir” ifadelerine yer verildi.

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye mesajlarını iletirken, Irak ile Kürdistan Bölgesi’nin egemenliğine, istikrarına, güvenliğine ve kalkınması yönelik güçlü desteklerinin devam edeceğini vurguladı.

ABD DIŞİŞLERİ’NDEN ZAHO’DAKİ SALDIRIYA KINAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da dün düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin Kürdistan Bölgesi’nde gerçekleştirdiği saldırıdan haberdar olduklarını belirtmişti.

Sivilleri hedef alan saldırıyı kınadıklarını kaydeden Price, saldırının Irak’ın egemenliğinin ihlali olduğunu ve ülke egemenliğine saygı duyulması gerektiğini ifade etmişti.

Saldırının, uluslararası yasaların ihlali olduğunu söyleyen Price, gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirmişti.

TURİSTİK BÖLGEYE TOP SALDIRISI

Türkiye tarafından Zaho’nun sınır bölgesindeki Perex tatil köyüne düzenlenen top saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Iraklı Arap turist hayatını kaybetti, 29 turist de yaralandı.

Hastane kaynakları, ölenlerden bazılarının çocuk olduğunu açıkladı.

Yaralılar Zaho ve Duhok’taki hastanelerde tedavi ediliyor.

Saldırı Kürdistan Bölgesi ve Irak makamlarınca şiddetle kınandı.