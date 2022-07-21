Irak Parlamentosu’nun Zaho saldırısı için toplanma tarihi belli oldu

HABER MERKEZİ

Irak Parlamentosu, önümüzdeki cumartesi günü Türkiye’nin Zaho’daki saldırısını görüşmek üzere toplanacak.

Irak Parlamentosu üyeleri, cumartesi günü yapılacak oturuma, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’nin de katılmasını istiyor.

Irak’ta dün bazı milletvekilleri tarafından Parlamentonun olağanüstü toplanması çağrısı yapılmıştı.

Öte yandan, söz konusu saldırıda yaşamını yitirenlerin cenazeleri Duhok’tan Erbil’e gönderilirken, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve bakanların katılımıyla Erbil’den Bağdat’a uğurlandı.

TURİSTİK BÖLGEYE TOP SALDIRISI

Türkiye tarafından Zaho’nun sınır bölgesindeki Perex tatil köyüne düzenlenen top saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Iraklı Arap turist hayatını kaybetti, 29 turist de yaralandı.

Hastane kaynakları, ölenlerden bazılarının çocuk olduğunu açıkladı.

Yaralılar Zaho ve Duhok’taki hastanelerde tedavi ediliyor.

Saldırı Kürdistan Bölgesi ve Irak makamlarınca şiddetle kınandı.