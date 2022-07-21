Almanya Savunma Bakanı: Lavrov’un açıklamaları propagandadan ibaret

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Baerbock Deutsche Welle'ye verdiği röportajda, Rusya Dışişleri Bakan Sergey Lavrov'un ülkesinin coğrafi hedeflerinin genişleyeceği yönündeki sözlerini değerlendirdi.

Annalena Baerbock, Rusya'nın her seferinde farklı bir argüman kullandığına dikkati çekerek, "Bunun bu sefer de askeri destek (Batı'nın Ukrayna'ya) yüzünden olduğunu söylüyorlar. Ancak geçmişte Kiev'e ve Ukrayna'nın diğer bölgelerine saldırdılar. Yani bu sadece Rus tarafından yeni bir propaganda" dedi.

Alman Dışişleri Bakanı, Ukrayna'ya daha fazla yardımda bulunacaklarına işaret ederek, "Farklı türde desteklere bakıyoruz. Çeşitli şehirlerin mayın temizlemesi ve tıbbi yardımı destekliyoruz. Şu anda tartıştığımız doğrudan mali hibeler de dahil olmak üzere daha fazlasını yapabileceğimiz şeyler varsa, o zaman buna da bakacağız" ifadesini kullandı.

ABD: LAVROV'UN AÇIKLAMALARI İLHAK UYARIMIZI KANITLIYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da Lavrov’un açıklamalarıyla ilgili değerlendirmede bulunmuştu.

Lavrov'un burada ABD'nin bilmediği bir şeyi söylemediğini belirten Price, "Beyaz Saray'daki meslektaşım (John Kirby) daha dün Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhakı planladığı konusunda uyarıda bulundu. Bu topraklara Kherson ve Zaporijya'nın dahil olduğunu söyledi. Bugün Lavrov, bizim yaptığımız bu uyarıyı resmen teyit etti" ifadesini kullanmıştı.

Price, Rusya'nın açık bir şekilde ilhak planını ilerlettiğini belirterek bu durumun da Ukrayna'daki savaşın hukuksuzluğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini kaydetmişti.

LAVROV NE DEMİŞTİ?

Lavrov, Rus Ria haber ajansına verdiği röportajda, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul'da mart ayında müzakerelerin yapıldığını anımsatarak "İstanbul'da müzakereciler görüştüğünde, bir coğrafya vardı. Şimdi ise coğrafya başka. Şimdi sadece Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri değil, Kherson, Zaporijye ve bazı diğer bölgeler de söz konusu. Bu konudaki süreç tutarlı ve ısrarlı şekilde devam ediyor" demişti.

Lavrov, sözlerine şu şekilde devam etmişti:

"Batı, durumu kötüleştirmek isteğiyle HIMARS (ABD üretimli Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi) dahil Ukrayna'ya uzun menzilli silah sevkiyatı yapıyor. Bu halde coğrafi hedefler, mevcut çizgiden ileriye doğru değişecek. Bu nedenle Zelenskiy'nin veya onu değiştirecek başka birinin kontrol edeceği alanlarda, topraklarımıza ve bağımsızlığını ilan eden cumhuriyetlere tehdit oluşturacak silahın bulunmasına izin veremeyiz."