Politika

TBMM Başkanı’ndan Zaho açıklaması: Teröristlerin gerçekleştirdiği bir eylem

TBMM Başkanı Şentop, Zaho’da sivillere yönelik saldırı için “Türkiye'nin bölgede teröristlere karşı gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlere gölge düşürmek için teröristlerin gerçekleştirdiği bir eylem olduğu gözüküyor” dedi.
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türkiye Mustafa Şentop TBMM Zaho

HABER MERKEZİ

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, dün Zaho’da düzenlenen ve 9 sivilin ölümüne, 29 sivilin de yaralanmasına yol açan top saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

Şentop şunları söyledi:

“Sivillere yönelik böyle bir saldırının en başta Türkiye'yi rahatsız ettiğini söyleyebilirim. Bu saldırının ortaya çıkarılması ve faillerinin tespiti yönünde Türkiye'nin hazır olduğunu Sayın Dışişleri Bakanımız da ifade etti. Türkiye'nin bölgede teröristlere karşı gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlere gölge düşürmek için teröristlerin gerçekleştirdiği bir eylem olduğu gözüküyor.”

Irak ve Kürdistan Bölgesi yönetimi, saldırıdan Türkiye'yi sorumlu tutarak saldırıyı kınadı.

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