Arap Birliği’nden Türkiye’ye ‘komşuluk esaslarını koruması’ çağrısı

HABER MERKEZİ

Arap Birliği, Türkiye’nin Zaho’da gerçekleştirdiği saldırıyı kınayarak, Türkiye’nin komşuluk esaslarını koruması çağrısında bulundu.

Arap Birliği Sözcüsü Cemal Ruşdi, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu’l Gayt adına yaptığı açıklamada, “Bu, Türkiye’nin Irak’ın egemenliğine müdahalesidir. Saldırıyı mahkum ediyoruz. Bu, uluslararası yasaların ve komşuluk esaslarının çiğnenmesidir” dedi.

Arap ülkelerine yönelik her türlü egemenlik ihlalini mahkum ettiklerini kaydeden Ruşdi, Ankara’nın komşu ülkelerle ilişkisinde komşuluk esaslarını koruması gerektiğini belirtti.

Ruşdi, Ankara’nın Arap ülkelerine çeşitli bahanelerle operasyon yapmaktan uzak durmasını istedi.

TURİSTİK BÖLGEYE TOP SALDIRISI

Türkiye tarafından Zaho’nun sınır bölgesindeki Perex tatil köyüne düzenlenen top saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Iraklı Arap turist hayatını kaybetti, 29 turist de yaralandı.

Hastane kaynakları, ölenlerden bazılarının çocuk olduğunu açıkladı.

Yaralılar Zaho ve Duhok’taki hastanelerde tedavi ediliyor.

Saldırı Kürdistan Bölgesi ve Irak makamlarınca şiddetle kınandı.