Politika

İran’dan kınama: Irak’ın güvenliğini kendi güvenliğimiz olarak görüyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti Irak’ın güvenliğini, kendi güvenliği olarak görüyor" denildi.
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Nasır Kenani
Nasır Kenani
İran Nasır Kenani Zaho Irak TSK saldırısı

HABER MERKEZİ

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan Zaho'da Türkiye tarafından gerçekleştirilen ve sivillerin hedef alındığı saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti Irak’ın güvenliğini, kendi güvenliği olarak görüyor" denildi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yazılı bir açıklama yaparak Zaho’daki saldırıyı kınadı.

Kenani, kurbanların ailelerine, Irak hükümetine ve halkına taziyelerini ileterek, “İran İslam Cumhuriyeti Irak'ın istikrarı ve güvenliğini tam olarak destekliyor. İran İslam Cumhuriyeti, Irak'ın güvenliğini kendi güvenliği olarak görüyor ve bu konuda hiçbir yardımdan çekinmeyecektir” açıklamasında bulundu.

TURİSTİK BÖLGEYE TOP SALDIRISI

Türkiye tarafından Zaho’nun sınır bölgesindeki Perex tatil köyüne düzenlenen top saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Iraklı Arap turist hayatını kaybetti, 29 turist de yaralandı.

Hastane kaynakları, ölenlerden bazılarının çocuk olduğunu açıkladı.

Yaralılar Zaho ve Duhok’taki hastanelerde tedavi ediliyor.

Saldırı Kürdistan Bölgesi ve Irak makamlarınca şiddetle kınandı.

 

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