Politika

Ukrayna’dan İran’a uyarı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, İran'a, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını körükleyecek herhangi bir açıklama veya adımdan kaçınma çağrısında bulundu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Ukrayna
Ukrayna
dünya Ukranya İran Rusya

HABER MERKEZİ

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, İran yönetiminin "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını dolaylı olarak haklı çıkaran" açıklamalarına ilişkin değerlendirilmelerde bulundu.

Nikolenko, "Rusya'nın açtığı savaşın başlangıcından bu yana İran, tarafsızlığını açıkça ilan etti. Ateşkes ve siyasi-diplomatik çözüm çağrısı yaptı. Bu bağlamda Ukrayna tarafı, İran yönetiminin söylemindeki değişiklikten endişe duyuyor" dedi.

Sözcü Nikolenko, Rusya'nın saldırgan eylemlerine göz yummanın, Rusya'yı sadece Ukrayna halkına karşı sebepsiz bir savaşa devam etmeye teşvik etmekle kalmayıp, aynı zamanda dünyanın diğer bölgelerindeki barış ve güvenliğin istikrarsızlaştırılması için zemin hazırladığını söyledi.

Nikolenko, "(Ukrayna'nın) Rusya'ya yönelik saldırı hazırlığı iddiasıyla ilgili tüm suçlamalar temelsiz ve manipülatiftir. İran tarafını Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını körükleyecek herhangi bir açıklama veya adımdan kaçınmaya çağırıyoruz" ifadesini kullandı.​​​​​​​

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv