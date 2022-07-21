Almanya’dan Zaho saldırısıyla ilgili çağrı: Derhal soruşturulmalı

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Almanya Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Zaho’da gerçekleştirilen saldırının derhal soruşturulması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, “Sivillere yönelik saldırılar hiçbir suretle kabul edilemez. Her koşulda vatandaşları korumak öncelik olmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Almanya, söz konusu saldırıyı gerçekleştirenlerin ortaya çıkartılması gerektiğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye tarafından Zaho’nun sınır bölgesindeki Perex tatil köyüne düzenlenen top saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Iraklı Arap turist hayatını kaybetti, 29 turist de yaralandı.

Hastane kaynakları, ölenlerden bazılarının çocuk olduğunu açıkladı.

Yaralılar Zaho ve Duhok’taki hastanelerde tedavi ediliyor.

Saldırı Kürdistan Bölgesi ve Irak makamlarınca şiddetle kınandı.