Avrupa Merkez Bankası faiz artırdı

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) piyasaların yakından takip ettiği faiz kararını açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası enflasyon artışına karşı adımını attı ve politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 0,5'e çıkardı. Mevduat faizi de 50 baz puan artışla sıfıra çekildi.

Bankanın politika faizini en az 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, hafta başından bu yana 50 baz puan faiz artışı beklentisi güçlenmişti.

Banka açıklamasında önümüzdeki toplantılarda faizlerin daha fazla normalleştirilmesinin uygun olacağı belirtildi.

ECB son olarak 2011 yılında faiz oranlarını arttırmıştı. 2014'ten bu yana faizler negatif oranlarda seyrediyordu.

EURO BÖLGESİ'NDE ENFLASYON REKORDA

Tüm dünyada etkili olan enflasyon artışı Avrupa genelinde görüldü. Son verilere göre, Euro Bölgesi'nde mayısta yüzde 8,1 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 8,6'ya çıktı.

Enflasyon, haziran ayında Almanya'da yüzde 8,2, Fransa'da yüzde 6,5, İspanya'da yüzde 10, İtalya'da yüzde 8,5, Belçika’da yüzde 10,5, Bulgaristan'da yüzde 14,8, Çekya'da yüzde 16,6, Letonya'da yüzde 19,2, Litvanya'da yüzde 20,5 ve Estonya'da yüzde 22 olarak belirlendi.

Böylece, AB üyesi 27 ülkenin 15’inde enflasyon oranı çift haneye ulaştı.

Enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik hedefinin çok üzerinde seyrediyor.