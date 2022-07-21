Politika

Ukrayna’dan silah üreticilerine: Yeni ürünlerinizi Ruslara karşı test edelim

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, silah üreticilerinin yeni ürünlerini Rusya'ya karşı test edebileceklerini söyledi.
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HABER MERKEZİ

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, salı günü ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi'nin düzenlediği çevrimiçi toplantıya katıldı.

Oleksiy Reznikov, ABD'nin eski Ukrayna Büyükelçisi John Herbst'le yaptığı konuşmada, "Düşmana karşı savaşta modern sistemleri test etmek istiyoruz. Silah üreticilerini, ürünlerini burada test etmeye davet ediyoruz. Ukrayna temel olarak bir deneme alanına dönüşmüş durumda. Şu anda birçok silah, elinde kendi modern silah sistemleri olan Rus ordusuna karşı, gerçek savaş koşullarında sahada test ediliyor" ifadelerini kullandı.

Reznikov, silahların denenmesi sürecinde elde ettikleri verileri bunları gönderen ülkelerle paylaştıklarını belirterek, "Ekipmanlarını test etmeleri için iyi bir fırsatı. Silahları gönderin, işi bitirelim. Siz de yeni bilgiler edinmiş olun" dedi.

Savunma Bakanı, ABD, Birleşik Krallık, Türkiye ve Polonya gibi ülkelerin modern havan, drone ve füze sistemleri göndermesinin Ukraynalı askerlere son dönemdeki savaşlarda avantaj sağladığını da söyledi.

ABD'nin gönderdiği Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemleri'nin (HIMARS) etkili olduğuna işaret eden Reznikov, "Bunlarla 30'a yakın komuta merkezi ve mühimmat deposunu imha ettik. Rus ilerleyişini önemli ölçüde yavaşlattı ve havan saldırılarının yoğunluğunu ciddi şekilde azalttı" değerlendirmesinde bulundu.

Washington ilk etapta haziranda Kiev yönetimine 12 HIMARS göndermişti. Savunma Bakanı Lloyd Austin, bu hafta yaptığı açıklamada 4 HIMARS daha gönderileceğini duyurmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta verdiği ‘askeri operasyon’ emriyle başlayan savaşın 148'inci gününde de çatışmalar sürüyor.

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