Babacan ve Davutoğlu’ndan Zaho saldırısına tepki

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dün Zaho'da Türkiye tarafından gerçekleştirilen ve sivillerin hedef alındığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Babacan, "Türkiye; bu olayın aydınlatılması için Irak makamlarıyla tam bir işbirliğine gitmelidir" derken. Davutoğlu da, "Uluslararası kamuoyunda ülkemiz aleyhine bir atmosfer oluşmasına sebep olan bu olay" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Babacan, sosyal medya hesabından Zaho’daki olayla ilgili şu paylaşımı yaptı:

“Zaho'da hayatını kaybeden masum sivillere Allah'tan rahmet, acılı ailelere sabır diliyorum. Türkiye bu olayın aydınlatılması için Irak makamlarıyla tam bir işbirliğine gitmelidir.”

Davutoğlu ise şu sözlerle tepki gösterdi:

“Zaho’da yaşanan menfur hadisede hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Uluslararası kamuoyunda ülkemiz aleyhine bir atmosfer oluşmasına sebep olan bu olay Irak ve IKBY ile yakın bir işbirliği ile aydınlatılarak gerekli açıklamalar yapılmalıdır.”

NE OLMUŞTU?

Türkiye tarafından Zaho’nun sınır bölgesindeki Perex tatil köyüne düzenlenen top saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Iraklı Arap turist hayatını kaybetti, 29 turist de yaralanmıştı.