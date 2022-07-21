Politika

Kuveyt Başkonsolosu’ndan Başbakan Mesrur Barzani’ye veda ziyareti

Görev süresi sona eren Kuveyt’in Erbil Başkonsolosu, Başbakan Mesrur Barzani’ye veda ziyaretinde bulunarak, hükümetin yardımlarından dolayı teşekkür etti.
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kürdistan Mesrur Barzani Kuveytin Erbil Başkonsolosu Omer El Kenderi görüşme

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, görev süresi sona eren Kuveyt'in Erbil Başkonsolosu Omer El Kenderi’yi kabul etti.

Başbakan, Kürdistan Bölgesi ile Kuveyt’in dostane ilişkilerinin daha da gelişmesi konusundaki çabalarından dolayı Omer El Kenderi’ye teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Kuveyt’in Erbil Başkonsolosu El Kenderi ise, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin yardımları ve işbirliğinden dolayı Başbakan’a teşekkürlerini sundu.

Körfez ülkelerinden bir olan Kuveyt’in Körfez Savaşı’ndan sonra Irak’la ilişkileri bozulmuş ancak Baas rejiminin yıkılmasından sonra iki ülke arasındaki ilişkiler normalleşme sürecine girmişti.

 

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