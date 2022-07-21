Kuveyt Başkonsolosu’ndan Başbakan Mesrur Barzani’ye veda ziyareti

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, görev süresi sona eren Kuveyt'in Erbil Başkonsolosu Omer El Kenderi’yi kabul etti.

Başbakan, Kürdistan Bölgesi ile Kuveyt’in dostane ilişkilerinin daha da gelişmesi konusundaki çabalarından dolayı Omer El Kenderi’ye teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Kuveyt’in Erbil Başkonsolosu El Kenderi ise, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin yardımları ve işbirliğinden dolayı Başbakan’a teşekkürlerini sundu.

Körfez ülkelerinden bir olan Kuveyt’in Körfez Savaşı’ndan sonra Irak’la ilişkileri bozulmuş ancak Baas rejiminin yıkılmasından sonra iki ülke arasındaki ilişkiler normalleşme sürecine girmişti.