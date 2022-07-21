Irak Başbakanı’ndan silahlı kuvvetlere: Teyakkuzda olun

ERBİL (K24)

Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Mustafa Kazimi, Silahlı Kuvvetler ve Savunma Bakanlığı’ndan üst dizey yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya başkanlık etti.

Açıklamada silahlı kuvvetlerin rolüne vurgu yapan Mustafa Kazimi’nin, ülke toprakları, sınırlar ve vatandaşların korunmasında kabinesinin işe başlamasından bu yana güvenlik sisteminin kurumlaşması yönündeki çabalara değindiği belirtildi.

Açıklamada Kazimi’nin, ülkenin silahlı kuvvetlerine terör ve ülke topraklarına yönelik olası saldırılara karşı “Teyakkuzda olun” talimatı verdiği kaydedildi.

Türkiye tarafından Zaho’nun sınır bölgesindeki Perex tatil köyüne dün düzenlenen top saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Iraklı Arap turist hayatını kaybetti, 29 turist de yaralanmıştı.

Irak makamları ve yetkilileri, saldırıyı şiddetle kınayan açıklamalarda bulunurken, Irak Parlamentosu Pazar konuyu ele alma için toplanma kararı aldığını duyurdu.