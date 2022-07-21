Yaşam

Van Gölü'ne giren 6 çocuktan 3'ü boğuldu

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi'nde gölde yüzmeye çalışan 6 çocuktan 3'ü kendi imkanlarıyla sudan çıktı, 3'ü de kayboldu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan van gölü ipekyolu boğulma

HABER MERKEZİ

İpekyolu İlçesi’nde Van Gölü’ne serinlemek için giren 6 çocuktan 3’ü boğularak yaşamını yitirdi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye, Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye, AFAD, 112 Acil Servis, Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Yürütülen çalışmalar sonucu çocuklardan 2'sinin cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Gölde arama yapan ekipler, kısa süre sonra kayıp olan çocuğun da cansız bedenine ulaştı.

Çocukların cenazeleri otopsi için hastaneye kaldırıldı, olay yerine gelen çocukların yakınlarından bazıları fenalaştı.

Polisler bölgede güvenlik önlemi aldı. (Kaynak: AA)

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv