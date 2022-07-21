Van Gölü'ne giren 6 çocuktan 3'ü boğuldu
HABER MERKEZİ
İpekyolu İlçesi’nde Van Gölü’ne serinlemek için giren 6 çocuktan 3’ü boğularak yaşamını yitirdi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye, Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye, AFAD, 112 Acil Servis, Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Yürütülen çalışmalar sonucu çocuklardan 2'sinin cansız bedeni sudan çıkarıldı.
Gölde arama yapan ekipler, kısa süre sonra kayıp olan çocuğun da cansız bedenine ulaştı.
Çocukların cenazeleri otopsi için hastaneye kaldırıldı, olay yerine gelen çocukların yakınlarından bazıları fenalaştı.
Polisler bölgede güvenlik önlemi aldı. (Kaynak: AA)