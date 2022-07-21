ABD’nin Bağdat Büyükelçisi: Washington Zaho saldırısını kınıyor

ERBİL (K24)

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci’nin ofisinden yapılan açıklamaya göre Kasım Araci, ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina L. Romanowski ile bir araya geldi.

Açıklamaya göre Türkiye tarafından Zaho’ya yönelik saldırının ele alındığı görüşmede ABD Büyükelçisi Alina L. Romanowski, saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Alina L. Romanowski, “Washington bu saldırıyı kınıyor. Sivillerin öldürülmesi kabul edilemez, Washington irak topraklarını destekliyor” dedi.

Açıklamada tarafların, bölgesel ve uluslararası meselelere ele aldığı ve Bağdat ile Washington arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptığı belirtildi.

Türkiye tarafından Zaho’nun sınır bölgesindeki Perex tatil köyüne dün düzenlenen top saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Iraklı Arap turist hayatını kaybetti, 29 turist de yaralanmıştı.

Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın yanı sıra, birçok ülke saldırıyı şiddetle kınayan açıklamalarda bulundu