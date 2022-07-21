ENKS’den Zaho saldırısına kınama

ERBİL (K24)

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), Türkiye tarafından Zaho’ya yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Tüm tarafları Kürdistan Bölgesi topraklarına ve yasalarına saygı duymaya ve çatışmalarını uzak tutmaya çağırıyoruz” vurgusunu yaptı.

ENKS'den yapılan açıklamada, "20 Temmuz Çarşamba günü, Kürdistan Bölgesi’nin Duhok ilinin Zaho ilçesine Irak’ın farklı yerlerinde gelen turistlerin olduğu tatil beldesi bombalandı. Türkiye tarafından yapılan saldırı sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 20’den fazla kişi de yaralandı" denildi.

Açıklamada, ”Bu saldırı, sınır bölgelerindeki sivillerin PKK ile Türk ordusu arasındaki askeri operasyonlar nedeniyle karşı karşıya kaldığı diğer saldırılara benziyor” ifadelerine yer verildi.

Bölgenin güvenliğini ve turizm sezonunu hedef alan bu saldırıları kınadığını belirten ENKS, tüm tarafları Kürdistan Bölgesi topraklarına, yasalarına saygı duymaya ve çatışmalarını bölgeden uzak tutmaya çağırdı.

ENKS son olarak, Irak hükümetinin bölgenin korunması ve vatandaşlarının güvenliği için üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğini belirtti