Politika

Başbakan’dan Irak halkına: Sizinleyiz ve her türlü yardımı sunmaya hazırız

Başbakan Mesrur Barzani, Irak halkı ve Zaho’da saldırının kurbanların ailelerine yönelik yayınladığı mesajda “Sizinleyiz ve acınızı hafifletmek için her türlü yardımı sunmaya hazırız” dedi.
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kürdistan Mesrur Barzani zaho saldırısı ırak

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, dün Türkiye tarafından Zaho’ya yönelik saldırıyla ilgili bir video-mesaj yayınladı.

Irak halkı ve Zaho’da saldırının kurbanların ailelerine seslenen Başbakan, "Tüm Iraklıların can ve toprak güvenliği ile bu tür ihlallerin son bulması için Federal hükümet, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve uluslararası toplum arasında daha fazla işbirliğine ihtiyacımız var" dedi

“Acınızı azaltmak için her türlü yardımı sunmaya hazırız” diyen Başbakan, şunları kaydetti:

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla...

Değerli Iraklı kardeşlerimiz

Kendi adıma, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve halkı adına kendimize ve dünkü suçun şehitlerinin yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Yüce Allah’tan, onları cennetiyle şad etmesini, yaralılara acil şifalar, yakınlarına sabır ve sebat diliyorum.

Tüm Iraklıların can ve toprak güvenliği ile bu tür ihlallerin son bulması için Federal hükümet, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve uluslararası toplum arasında daha fazla işbirliğine ihtiyacımız var.

Acı ve kederinizi dindirmek için bizler yanınızdayız ve her türlü yardımı sunmaya hazırız.”

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