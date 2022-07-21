HÜDA PAR Genel Başkanı’ndan Zaho saldırısına ilişkin çağrı

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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Türkiye tarafından Zaho’ya yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saldırıyı, "vahim" ve menfur" bir hadise olarak niteleyen Yapıcıoğlu, saldırıyla ilgili çeşitli iddiaların olduğunu hatırlattı.

Yapıcıoğlu, "Saldırının failleri her kimse mutlaka açığa çıkarılmalı" dedi.

Saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin katledildiğini belirten Yapıcıoğlu, "Bu katliamı kim, hangi amaçla ve vasıtayla yapmış olursa olsun bunu şiddetle kınıyoruz. Hakikatin bütün yönleriyle açığı çıkması için herkes üzerine düşeni yapmalıdır" ifadelerini kullandı.

Yapıcıoğlu, "Bu saldırının failleri ve sorumluları her kimse mutlaka açığa çıkarılmalı ve hak ettikleri şekilde cezalandırılmalıdır" çağrısında bulundu.