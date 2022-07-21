Politika

AB’den Rusya için paralı asker toplayan 10 Suriyeliye yaptırım kararı

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna’da Rusya için savaşmak üzere paralı asker toplayan 10 Suriyeli ve iki özel güvenlik şirketi için yaptırım kararı aldı.
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avrupa Avrupa Birliği Suriyeliler paralı asker Yaptırım kararı

HABER MERKEZİ

AB’nin resmi gazetesinde yayımlanan yaptırım kararında, Söz konusu 10 kişi ve 2 şirketin Ukrayna’da Rusya tarafından savaşmak üzere Suriyeli ve Filistinli paralı askerlerle anlaşma yoluna gittiği bildirildi.

Yaptırım kararı gereği bu kişilerin AB ülkelerine girişlerine yasak getirilirken, AB ülkelerindeki mal varlıkları dondurulacak.

Suriyeli “Cham Wing” isimli özel havayolu şirketinin sahibi ve aynı zamanda Beşar Esad’ın yakın dostu Issam Shammout hakkında yaptırım kararı alınanlar arasında.

Suriye ordusunda albay olarak görev yapan Salih El-Adbullah hakkında yine Ukrayna’da savaşmak üzere birliğinde paralı askerleri eğittiği için yaptırım kararı alındı.

AB Suriye vatandaşı olup Filistin Kurtuluş Ordusu’nda komutanlık yapan Muhammed El-Salti, Rusya adına Filistinli ve Suriyelileri paralı asker olarak topladığı için yaptırımlar listesine aldı.

Suriyeli “Sanad Koruma ve Güvenlik Servisi”, “El-Sayyad Güvenlik ve Koruma Şirketi” AB tarafından yaptırım listesine dahil edildi. Bu iki şirketin Rus özel güvenlik şirketi Wagner ve yöneticileriyle yakın ilişki içinde oldukları bildirildi.

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