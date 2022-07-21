Politika

Suudi Arabistan’dan Zaho saldırısına kınama

Suudi Arabistan, Türkiye tarafından Zaho’ya yönelik gerçekleştirilen ve sivillerin ölümüne neden olan saldırıyı kınadı.
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ortadoğu Suudi Arabistan Duhok zaho saldırısı Türkiye

HABER MERKEZİ

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, dün Türkiye tarafından Zaho’ya yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Suudi Arabistan, Duhok vilayetini hedef alan kardeş Irak Cumhuriyeti'ne yönelik saldırıyı kınıyor" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye tarafından dün Zaho’nun sınır bölgesindeki Perex tatil köyüne dün düzenlenen top saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Iraklı Arap turist hayatını kaybetmiş, 29 turist de yaralanmıştı.

Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın yanı sıra, birçok ülke  saldırıyı şiddetle kınayan açıklamalarda bulunurken, Irak Parlamentosu Pazar günü konuyu ele almak için toplanma kararı aldığını duyurdu.

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