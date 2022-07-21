İngiltere’de başbakanlık yarışı: Muhafazakar Parti üyelerinin favorisi Liz Truss

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın istifasıyla boşalan iktidardaki Muhafazakar Parti liderliği ve dolayısıyla başbakanlık koltuğu için yarışta geriye iki aday kaldı. Bunlardan biri, milletvekillerinin oy kullandığı 5 eleme turunun hepsinden birinci çıkan eski Maliye Bakanı Rishi Sunak. Diğeri, yarışa altlardan başlayıp elenen adayları destekleyen vekillerin oylarını toplayarak finale kendini atan Dışişleri Bakanı Liz Truss.

Muhafazakar Parti'nin yaklaşık 350 milletvekilinin belirlediği son iki adaydan hangisinin başbakan olacağına ise 160 bin parti üyesi karar verecek.

ConservativeHome anketinde parti üyelerinin yüzde 42'si Sunak, 49'u Truss, YouGov anketinde ise yüzde 35'i Sunak, yüzde 54'ü Truss dedi.

5 Ağustos'ta oy pusulaları ellerine geçecek parti üyeleri internet üzerinden ya da postayla oylarını kullanacak. Nihai sonuç, 5 Eylül'de açıklanacak.

Bu arada iki finalist de ülke çapında 12 şehirde seçim kampanyası yürütecek. Mitingler 28 Temmuz'da Leeds'de başlayıp 31 Ağustos'ta Londra'da sona erecek. İki rakip 25 Temmuz'da BBC, 4 Ağustos'ta Sky News'da TV münazarasına da çıkacak.