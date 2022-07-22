Şırnak’ta ağaç kesimi: ‘Bilinçli bir talan yaşanıyor’

İSTANBUL (K24)

Şırnak’ta pek çok bölgede kesilen ağaçlar, TIR ve kamyonlarla Türkiye’nin farklı şehirlerine taşınarak satılıyor.

Şırnak Barosu, kentin ormanlık alanlarında "güvenlik" gerekçesiyle yapılan ağaç kesimine karşı harekete geçerek, yaşananları kamuoyuyla paylaştı.

Konuya ilişkin K24’e konuşan Şırnak Barosu Çevre ve Kent Komisyonu Sözcüsü Fadıl Tay, “Valilik usulsüz bir şekilde güvenlik gerekçesiyle belli kişi ve kesimlere ihale veriyor” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Verilen alan 1 dönüm ise onlar 10 dönümlük yerde ağaç kesiyorlar. Kontrolsüz bir güç var. Karakol dedikleri yerler de 1 veya 2 kilometrelik bir alandadır. Ama bunlar yüzlerce kilometrelerde ağaçları kesiyor. Amaç tamamıyla rant, ticaret ve talandır. Tamamıyla ganimet gözüyle bakıyorlar. Balveren tarafından dinamitle patlatıp oradaki kömürü çıkarıyorlar. Burada tam bir doğa soykırımı var. Rant ve ticaret için ağaçları kesiyorlar. 150-200 yıllık ağaçları kesiyorlar. Adamlar Ortaçağ Avrupa’sındaki o kan emici para baronları gibi canice, vahşice ağaçlara saldırıyorlar. Bize gelen bilgiler ihaleyi alan kişiler Şırnaklıdır.”

Ağaçlarının tamamının güvenlik gerekçesiyle kesilmediğini belirten Tay, “Biz, hiçbir yerde ağaçların kesilmesini istemiyoruz ama bölgemizde yapılanların aynısı Karadeniz, Akdeniz ve Ege bölgelerinde asla yapılmıyor. Bu ikiyüzlülüktür” şeklinde konuştu.

Tay, “Doğa evrenseldir, herkes için ortaktır” diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Safine bölgesi Hazreti Âdem’den kalma bir yer ve o kadar kutsal olmasına rağmen bir ağaç bile bulamazsınız. Bu durumdan bölge ve Şırnak halkı inanılmaz rahatsız. İnsanlar korkudan bir şey söyleyemiyor ve yapamıyor. Burada bildiğimiz ağaç soykırımı var. Muhatabımız olan valilik 'güvenlik' gerekçesiyle ağaçların kesildiğini söylüyor. 'Güvenlik' gerekçesiyle belli bir alan açmışlar ağaçları kesmek için ama bu alanların çok daha fazlanı aşarak ağaçları kesiyorlar. Kesinlikle tamamıyla 'güvenlik' gerekçesiyle ağaçları kesmiyorlar. Bu hayatın doğasına aykırı bir durum var.”

SADECE TEMMUZ AYINDA 14 BÖLGEDE AĞAÇ KESİMİ

Ayrıca Şırnak Barosu Çevre ve Kent Komisyonu’nun raporuna göre son yedi ayda Şırnak’taki ağaçlık alanların yüzde 7’si yok edildi. Aynı rapora göre ağaçlar 20-25 tonluk kamyonlar ile Cizre ilçesi üzerinden piyasa değerinin çok altında Kayseri, Antep, Osmaniye illerine gönderiliyor ve burada satılıyor. Temmuz ayında 14 bölgede de ağaç kesimine başlandı. Şırnak Barosu usule aykırı ihale ve usule aykırı orman tahribatı gerekçeleriyle suç duyurusunda bulunsa da herhangi bir soruşturma açılmadı.