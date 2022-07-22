Politika

Güney Amerika ülkeleri Zelenskiy’nin zirvede konuşmasına izin vermedi

Güney Amerika Ortak Pazarı (Mercosur) zirvesine katılan ülkeler, Ukrayna lideri Zelenskiy'nin 'konuşma yapma' talebini reddetti.
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dünya Güney Amerika ülkeleri Mercosur zirvesi Volodimir Zelenskiy

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin, Paraguay'da düzenlenen Güney Amerika Ortak Pazarı (Mercosur) zirvesindeki konuşma isteği üye ülkelerce kabul edilmedi.

AA'nın bölge basınına dayandırdığı habere göre, Mercosur'a üye ülkelerin hükümetlerinin uzlaşamaması nedeniyle Zelenskiy’nin zirvede konuşma talebi gerçekleşmeyecek.

Paraguay Ekonomik İlişkiler ve Entegrasyon Bakan Yardımcısı Raul Cano, basın toplantısında, blok üyeler arasında uzlaşma olmadığını belirterek, "Anlaşma olmadı, fikir birliği yoktu. Paraguay'da bulunan Ukrayna'nın Arjantin Büyükelçisine bilgi verildi" ifadesini kullandı.

Zelenskiy'nin konuşma isteğinin hangi ülkeler tarafından olumlu ya da olumsuz karşılandığına ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı.

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları nedeniyle Aralık 2019'dan bu yana yapılmayan Mercosur zirvesi, Paraguay'ın Luque kentinde başladı.

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