Politika

Suriye: İsrail Şam'a hava saldırısı gerçekleştirdi

Suriye'nin başkenti Şam'a İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiği, saldırı sonucu 3 rejim askerinin öldürüldüğü ifade edildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
suriye Şam İsrail hava saldırısı SANA

HABER MERKEZİ

Suriye haber ajansı SANA’nın askeri kaynağa dayandırdığı haberde, yerel saatle 00.32'de Şam çevresindeki rejim güçlerine ait bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz işgal altındaki Golan yönünden gelen düşman füzelerin bazılarını düşürdü" denildi.

Şiddetli patlama seslerinin duyulduğu belirtilen haberde, rejim ordusundan 3 askerin öldüğü ileri sürüldü.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

 

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