Ekonomi

JP Morgan’dan TCMB’nin faiz kararı yorumu

JP Morgan, TCMB’nin para politikası kararlarının giderek daha az piyasayla ilgili hale geldiğini belirtti
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türkiye JP Morgan Türkiye Faiz kararı

HABER MERKEZİ

ABD'nin önde gelen bankalarından JP Morgan, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 14 seviyesinde tutma kararı hakkında değerlendirmede bulundu.

JP Morgan tarafından yayımlanan notta, TCMB’nin karar metninde kullandığı dilde “anlamlı bir değişiklik” yapma gereği duyulmadığı ve para politikası kararlarının giderek daha az piyasayla ilgili hale geldiği kaydedildi.

TCMB’nin karar metninde, para politikasını sıkılaştırma hedefi olmadığını bir kez daha teyit ettiğini vurgulayan JP Morgan, “Merkez Bankası enflasyonla mücadelede etkinliği kanaatimizce şüpheli olan makroihtiyati tedbirlere devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.

Diğer yandan notta, enflasyondaki istikrarlı artış ve beklentilerdeki kötüleşme göz önüne alındığında politika faizinin reel olarak daha da negatif alana ilerlediği belirtildi.

TCMB'nin güvercin duruşunda herhangi bir değişiklik göstermediğinin altını çizen JP Morgan, bu ayki karar metninde tek anlamlı değişikliğin artan küresel durgunluk risklerine atıfta bulunulması olduğunu vurguladı.

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