Türk askeri üssüne drone saldırısı

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Duhok'un Amediye ilçesine bağlı Bamerne nahiyesi müdürü Miran İsmail, bu sabah saat 6.30’da Bamerne Havaalanı’ndaki Türk askeri üssüne iki drone ile saldırı gerçekleştiğini söyledi.

İsmail, söz konusu saldırıda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını, drone’ların Türk askerlerince etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

TSK ile PKK arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle sınır bölgelerinde şimdiye kadar yüzlerce köy boşaltılırken, çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Türkiye tarafından önceki gün Zaho’nun sınır bölgesindeki Perex tatil köyüne dün düzenlenen top saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Iraklı Arap turist hayatını kaybetmiş, 29 turist de yaralanmıştı.

Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın yanı sıra, birçok ülke saldırıyı şiddetle kınayan açıklamalarda bulunurken, Irak Parlamentosu Pazar günü konuyu ele almak için toplanma kararı aldığını duyurdu.