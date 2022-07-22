BM’den Zaho saldırısına kınama: Hızlı ve kapsamlı bir soruşturma yapılmalı

ERBİL (K24)

BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden yapılan açıklamada, Zaho’da sivillerin ölümüne neden olan saldırı kınandı.

Sözcülük ofisinin BM'nin internet sayfasında yer alan açıklamasında, "Genel Sekreter, Zaho'daki ölümcül topçu ateşini kınadı" ifadesi yer aldı.

Yazılı açıklamanın devamında, şunlar kaydedildi:

“Genel Sekreter, saldırıyı çevreleyen koşulları belirlemek ve hesap verebilirliği sağlamak için olayla ilgili hızlı ve kapsamlı bir soruşturma yapılması çağrısında bulunuyor.”

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, saldırıda hayatını kaybeden kurbanların ailelerine "en derin taziyelerini" ilettiği ve yaralılara acil şifalar dilediği belirtildi.

BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert de saldırıyı kınayarak “Sivil halk bir kez daha top atışlarının hedefi oldu, sivil halkın uluslararası yasalara aykırı saldırılara hedef olması kabul edilemez” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Zaho saldırısını kınayan BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Irak Temsilciliği, çocukların hedef olmasının kabul edilmez olduğunu belirterek, taraflara yasalara uyma çağrısında bulunmuştu.

Türkiye tarafından önceki gün Zaho’nun sınır bölgesindeki Perex tatil köyüne dün düzenlenen top saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Iraklı Arap turist hayatını kaybetmiş, 29 turist de yaralanmıştı.

Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın yanı sıra, birçok ülke saldırıyı şiddetle kınayan açıklamalarda bulunurken, Irak Parlamentosu Pazar günü konuyu ele almak için toplanma kararı aldığını duyurdu.