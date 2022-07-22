Diyarbakır’da bomba şüphesi: Yol trafiğe kapatıldı

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K24 Diyarbakır muhabiri, Diyarbakır-Urfa yolunda Somalili Muhammed Ali isimli genç mültecinin çantasında bomba olduğu şüphesiyle panik yaşandığını bildirdi.

Muhabirimiz, Somalili mültecinin polis tarafından gözaltına alındığını söyledi.

Güvenlik güçleri bavulu incelemek çevre yolları kapatarak tedbir aldı.

Bu arada bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatılan çantadan kıyafetler çıktı.