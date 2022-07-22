Politika

Diyarbakır’da bomba şüphesi: Yol trafiğe kapatıldı

Diyarbakır’da Somalili Muhammed Ali isimli genç mülteci, çantasında bomba olduğu şüphesiyle polis tarafından gözaltına alınırken, yol trafiğe kapatıldı.
author_image Hasan Kösen
kürdistan Diyarbakır Bomba paniği

HABER MERKEZİ

K24 Diyarbakır muhabiri, Diyarbakır-Urfa yolunda Somalili Muhammed Ali isimli genç mültecinin çantasında bomba olduğu şüphesiyle panik yaşandığını bildirdi.

Muhabirimiz, Somalili mültecinin polis tarafından gözaltına alındığını söyledi.

Güvenlik güçleri bavulu incelemek çevre yolları kapatarak tedbir aldı.

Bu arada bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatılan çantadan kıyafetler çıktı.

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