Diyarbakır’da bomba şüphesi: Yol trafiğe kapatıldı
HABER MERKEZİ
K24 Diyarbakır muhabiri, Diyarbakır-Urfa yolunda Somalili Muhammed Ali isimli genç mültecinin çantasında bomba olduğu şüphesiyle panik yaşandığını bildirdi.
Muhabirimiz, Somalili mültecinin polis tarafından gözaltına alındığını söyledi.
Güvenlik güçleri bavulu incelemek çevre yolları kapatarak tedbir aldı.
Bu arada bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatılan çantadan kıyafetler çıktı.
#Diyarbakır’da bomba şüphesi: Yol trafiğe kapatıldı— Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) July 22, 2022
Somalili Muhammed Ali isimli genç mülteci çantasında bomba olduğu şüphesiyle polis tarafından gözaltına alındı.
Olayın yaşandığı yol trafiğe kapatılırken Çantanın kontrol edilmesi için bomba imha ekibi bekleniyor pic.twitter.com/55DhPHmOHX