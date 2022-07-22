Yaşam

WHO yetkilisi: Avrupa'daki sıcak havalar kıyametle alakalı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, son haftalarda Avrupa'yı etkisi altına alan ve can kayıplarına yol açan sıcak hava dalgasının "korkutucu ve kıyametle alakalı" olduğunu belirtti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa WHO Hans Kluge Sıcak hava

HABER MERKEZİ

Kluge, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle gerçekleşen ölümleri değerlendirdi.

İklim değişikliğinin sonucu olarak sıcak hava dalgasının olumsuz etkisine karşı Avrupa ülkelerinin ortak plan hazırlaması gerektiğinin altını çizen Kluge, "Mevcut kriz, halk sağlığını ve insanlığın varlığını tehdit etmektedir" ifadesini kullandı.

Kluge, Avrupa genelinde çok sayıda can kaybına sebep olan sıcak hava dalgalarının "eşi benzeri görülmemiş, korkutucu ve kıyametle alakalı" olduğunu belirterek, "Hükümetler boş retorikleri bırakarak Paris Anlaşmasındaki iklim değişikliğiyle mücadele programını uygulamak üzere siyasi irade göstermelidir" değerlendirmesinde bulundu.

WHO'nun sıcak havalarda halk sağlığını korumak için yaptığı önerilere dikkati çeken Kluge "Vücudunuzu soğuk tutun ve su için. Bol ve ince kıyafetler kullanın. Soğuk dış alın. Alkol, kafein ile şekerli içeceklerden uzak durun" tavsiyesinde bulundu.

Kluge, sıcak havalara maruz kalan herkesin gün içinde en az 2-3 saati ılıman ortamda geçirmesinin önemine de dikkati çekti.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) son 2 haftada İspanya ve Portekiz'de, sıcak hava dalgalarına bağlı en az 1700 can kaybının meydana geldiğini açıklamıştı.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv