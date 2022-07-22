TSK’nın Zaho’nun Perex köyüne yönelik top saldırıları devam ediyor

ERBİL (K24)

K24 muhabiri, Türkiye tarafından önceki gün düzenlenen top saldırıları sonucu 9 Iraklı Arap turist hayatını kaybettiği, 29 turistin de yaralandığı Zaho’nun sınır bölgesindeki Perex tatil köyüne yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) top saldırılarının devam ettiğini bildirdi.

Muhabirimiz, Perex tatil köyü çevresine son 24 saatte 21 top mermisinin düştüğünü aktardı.

Türkiye tarafından Çarşamba günü Zaho’nun sınır bölgesindeki Perex tatil köyüne düzenlenen top saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Iraklı Arap turist hayatını kaybetmiş, 29 turist de yaralanmıştı.

Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın yanı sıra, birçok ülke saldırıyı şiddetle kınayan açıklamalarda bulunurken, Irak Parlamentosu Pazar günü konuyu ele almak için toplanma kararı aldığını duyurdu.