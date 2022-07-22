‘Rusya, Ukrayna'dan çaldığı çeliği Asya ve Afrika’ya satıyor’

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Mauripol kentindeki Azovstal Çelik Fabrikası'nın bağlı olduğu Metinvest’in CEO’su Yuriy Rizhenkov, BBC’ye yaptığı açıklamada, çeliğin bir bölümünün Avrupalı müşteriler tarafından parası ödenmiş siparişler olduğunu söyledi.

Rizhenkov, fabrikada 300 çalışanın yanı sıra bu kişilerin 200 akrabasının hayatını kaybettiğini söyledi.

Yuriy Rizhenkov, kamuya açık kaynaklar ve şirketin kendi ulaştığı bilgilere dayanarak Ukrayna’dan götürülen çeliğin bazı ülkelere satıldığını kaydederek, “Yaptıkları şey yağmacılık. Sadece bize ait olan çeliği değil, Avrupalı müşterilerin parasını ödediği çeliği de çalıyorlar” ifadelerini kullandı.

Yuriy Rizhenkov, “Bir aşamada Ruslar sadece uluslararası mahkemeler değil ceza mahkemelerinde de yargılanacaklar. Peşlerini bırakmayacağız” diye konuştu.

Yüzlerce Ukrayna askeri ve sivilin sığındığı Azovstal Çelik Fabrikası, iki aydan uzun süren kuşatma ve bombardımanın ardından Mayıs’ta Rus güçlerinin eline geçmişti.

Aşırı sağ gruplarla bağlantılı Azov Taburu mensuplarının üslendiği fabrikanın tahliyesiyle liman kenti Mariupol tamamen Rusya’nın denetimine girmişti.

Mauripol, Ukrayna’nın en önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biri.

Azovstal ve aynı gruba bağlı İliç çelik fabrikası Ukrayna çeliğinin yüzde 40’ını üretiyordu.