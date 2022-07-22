Guterres ve Şoygu İstanbul’da: Tahıl koridoru için imzalar atıldı

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Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni bugün İstanbul'da yapıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hazır bulunduğu, Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla Dolmabahçe Ofisi'nde Tahıl Sevkiyatı Anlaşması İmza Töreni düzenlendi.

Tahıl Sevkiyatı Anlaşması, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından imzalandı.

Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına tahıl ve diğer gıda ürünlerinin taşınmasına ilişkin anlaşma, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri António Guterres, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna adına Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov'un katılımıyla Dolmabahçe Ofisi'nde imzalandı.

İmza töreninden önce kürsüde bir konuşma yapan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

“Siz değerli dostlarımızı yeniden İstanbul'da misafir etmekten memnuniyet duyuyorum. Büyük bir girişime vesile olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Rus ve Ukraynalı meslektaşlarımızla her zaman irtibatta olduk, kapsamlı istişareler gerçekleştirdik. BM Genel Sekreteri Sayın Guterres'in hazırladıkları taslakta takdire şayandır. Sayın Putin, ve Sayın Zelenskiy'e de teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek gemilerin çıkışıyla tüm dünya nefes alacak.”

ANLAŞMADA NELER VAR?

Anlaşma kapsamında ilk olarak Karadeniz'de Odessa başta olmak üzere limanlardan mayınlar nedeniyle ayrılamayan gemiler için koridor oluşturulması hedefleniyor. Buna göre, Pivdennyi ve Chornomorsk limanlarının da aralarında olduğu bölgelerden yaklaşık 80 geminin milyonlarca ton tahılı rehber gemiler aracılığıyla belirlenen güzergahtan çıkarması planlanıyor.

Anlaşmaya göre, taraflar söz konusu limanlardan anlaşma kapsamında ayrılacak gemilere herhangi bir saldırı yapılmayacağını taahhüt ederken Rus gemilerinin de gıda ürünleri ve gübresini Karadeniz'den çıkarırken saldırıya uğramasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ukrayna ise bunun için Rusya gemilerinin Ukrayna kara sularına girmemesi şartı koşuyor.

Ukrayna limanlarından ayrılan gemilerin kargolarının denetlenmesinin ise Türkiye'nin oluşturacağı noktalarda Rusya'nın da dahil olduğu ekipler tarafından yapılması öngörülüyor. Anlaşma şartlarının uygulanıp uygulanmadığının İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM heyetlerinden oluşan koordinasyon merkezi tarafından gözlemlenmesi amaçlanıyor.

ŞOYGU VE AKAR GÖRÜŞTÜ

Öte yandan, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.

Akar, Türkiye'nin gayretleriyle ortaya çıkan tahıl sevkiyatına yönelik mutabakatın imza töreni için İstanbul'a gelen Şoygu ile Kalender Kasrı'nda görüştü.

İkili ve bölgesel savunma, güvenlik konularının ele alındığı toplantıda, Akar tarafından Ukrayna'da acil ateşkese olan ihtiyaç bir kez daha vurgulanırken, tahıl ve gıda malzemelerinin denizden emniyetle sevkine yönelik çalışmalara katkılarından dolayı Şoygu'ya teşekkür edildiği bildirildi.