BAE’den Zaho saldırısına kınama

HABER MERKEZİ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Zaho’daki turistik bölgeye saldırısını kınayarak, saldırıyı bir suç olarak nitelendirdi.

BAE Dışişleri’nden yapılan açıklamada, yaşanan suç eyleminin kabul edilmediği vurgulanarak, saldırının güvenlik ve istikrarı hedef alındığı ve insani değerlere aykırı olduğu bildirildi.

Açıklamada, Irak’ın egemenlik ve istikrarı için BAE’nin her türlü desteği vermeye hazır olduğu ifade edildi.

TURİSTİK BÖLGEYE TOP SALDIRISI

Türkiye tarafından Çarşamba günü Zaho’nun sınır bölgesindeki Perex tatil köyüne düzenlenen top saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Iraklı Arap turist hayatını kaybetti, 29 turist de yaralandı.

Hastane kaynakları, ölenlerden bazılarının çocuk olduğunu açıkladı.

Yaralılar Zaho ve Duhok’taki hastanelerde tedavi ediliyor.

Saldırı Kürdistan Bölgesi ve Irak makamlarınca şiddetle kınandı.