Politika

ABD'den Ukrayna'ya ek silah yardımı paketi

ABD, Ukrayna’ya aralarında HIMARS roket sistemleri ve Phoenix Ghost dronlarının olduğu 275 milyon dolarlık ek silah yardımı yapacağını duyurdu.
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ABD Ukrayna ABD silah yardımı

HABER MERKEZİ

Gazetecilere açıklamada bulunan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD Başkanı'nın yetkisi ile maliyeti 175 milyon doları bulacak 4 adet Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) ve 36 bin HIMARS mühimmatının ordunun envanterinden çekilerek Ukrayna'ya verileceğini açıkladı.

Kirby, ayrıca Savunma Bakanlığının (Pentagon) bütçesinden aktarılan Ukrayna Güvenlik Yardımları Fonu'ndan da 100 milyon dolar değerinde 580 adet Phoenix Ghost taktik dron sağlayacaklarını belirtti.

Gelecek haftalar ve aylarda Ukrayna'ya silah yardımı yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Kirby, ABD Başkanı Joe Biden göreve geldiğinden beri bu ülkeye 8,2 milyar dolarlık askeri yardım sağladıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin olası Suriye operasyonuna ilişkin soruya yanıt veren Kirby, bu konuda kaygılarının bulunduğunu ve ABD'nin bu kaygılarını Türk makamlarına ilettiğini söyledi.

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