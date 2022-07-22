Politika

Başika’da Türk askeri üssüne füze saldırısı

Başika nahiyesinde Türk askerlerinin konuşlu bulunduğu Zelkan Üssü’ne yönelik füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.
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kürdistan Başika Ninova Zelkan Askeri Üssü Türkiye Musul

ERBİL (K24)

Kürdistan Anti Terör, Ninova vilayetine bağlı Başika nahiyesinde Türkiye askerlerinin konuşlu olduğu Zelkan Askeri Üssü’ne 3 füzenin atıldığını duyurdu.

Kürdistan Anti Terör’ün açıklamasında, füze rampalarının Musul’daki Hima City’e yakın bir noktada olduğu belirtildi.

Saldırının 21:20’de gerçekleştiğinin kaydedildiği açıklamada, 3 Grad füzesinin Türk askerlerinin konuşlu olduğu üsse fırlatıldığı bildirildi.

Füzelerden birinin üsse yakın bir noktaya düştüğü vurgulanırken, diğer 2 füzenin de Gudad köyü yakınlarına düştüğü ifade edildi.

Açıklamada, saldırıda can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Füze rampalarının bulunduğu alanın Irak hükümetinin kontrolünde olduğunun kaydedildiği açıklamada, 5 füzenin fırlatılmasının planlandığı, ancak 2 füzenin ateşlenemediği bildirildi.

Zaho saldırının ardından İran destekli milis grupların Irak'ta konuşlu Türkiye güçlerine yönelik tehditleri artmıştı.

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