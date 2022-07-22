Politika

Macron ile Sisi İran'ın nükleer programını görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Ukrayna’daki savaşı, Ortadoğu'daki durumu ve İran'ın nükleer programını görüştü
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avrupa Abdulfettah el-Sisi Emmanuel Macron Mısır Fransa

HABER MERKEZİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi ile Paris’te bir araya geldi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron ile Sisi’nin görüşmesinde, Ukrayna'daki savaş ve bu savaşın ekonomi, enerji ve küresel gıda güvenliği alanlarındaki sonuçlarının üstesinden gelme yollarının ele alındığı belirtildi.

İki liderin, Ortadoğu'daki durumu, İran'ın nükleer programını ve terörle mücadeleyi görüştüğü aktarılan açıklamada, Libya’nın birlik ve bağımsızlığına destek üzerinde durulduğu ifade edildi.

Açıklamada, Mısır ve Fransa cumhurbaşkanlarının, iklim meselesi dahil ele alınan tüm konularda iş birliğini güçlendirme konusunda fikir birliğinde olduğu kaydedildi.

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