Irak Parlamentosu toplanıyor: Gündem Türkiye’nin saldırıları

BAĞDAT (K24)

Irak Parlamentosu Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bugün yapılacak oturumda Türkiye’nin Irak topraklarına yönelik saldırıları ele alınacak. Oturuma Dışişleri ve Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanı da katılacak.

Söz konusu oturum kararı, Türk ordusunun Zaho’nun turistik Perex köyüne düzenlediği top saldırısı sonrası alındı. Saldırıda 9 sivil yaşamını yitirirken, 29 sivil de yaralanmıştı.

Irak yönetimi saldırıyı sert bir dille kınarken, Türkiye’den, Irak’ın toprak egemenliğine saygı göstermesi ve tüm üslerini kapatarak çekilmesi çağrısı yapmıştı.