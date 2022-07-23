Zaho saldırısında yaralanan 4 kişi Bağdat’a sevk ediliyor

ZAHO (K24)

Zaho’dan bildiren K24 muhabiri, Perex köyüne düzenlenen saldırı sonucu yaralananların kentteki hastanelerde tedavilerinin devam ettiğini, iyileşenlerin bir kısmının ise bugün ambulanslarla Bağdat’a sevk edileceğini kaydetti.

Konuyla ilgili K24’e konuşan Zaho Sağlık Müdürü Şakir Abdurrahman, “Perex köyüne düzenlenen saldırıda yaralanan 8 kişi ameliyat edildi, 4 yaralının durumu iyi. İyileşen yaralılar tedavilerinin ardından bugün Bağdat’a sevk edilecek” dedi.

Dr. Şakir Abdurrahman, halen tedavileri devam eden yaralıların olduğunu ve iki gün sonra onların da Bağdat’a gönderileceğini söyledi.

Türkiye tarafından Çarşamba günü Zaho’nun sınır bölgesindeki Perex tatil köyüne dün düzenlenen top saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Iraklı Arap turist hayatını kaybetmiş, 29 turist de yaralanmıştı.

Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın yanı sıra, birçok ülke saldırıyı şiddetle kınayan açıklamalarda bulunurken, Irak Parlamentosu Pazar günü konuyu ele almak için toplanma kararı aldığını duyurdu.