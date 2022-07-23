Diyarbakır’da Schengen Vize Merkezi açılıyor
DİYARBAKIR (K24)
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (DTSO) Mehmet Kaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentte Schengen Vize Merkezi açılacağını duyurdu.
Kaya, DTSO’nun girişimiyle açılacak olan vizenin 25 Temmuz’dan itibaren başvuruları alacağını kaydetti.
Odamızın girişimleriyle VFS Global / Gateway firması, 25 Temmuz 2022’de Diyarbakır’da Schengen Vize başvurularını alacak. Vize Merkezi’nin Diyarbakır’da açılmasına katkı sunan Dışişleri Bakanı @MevlutCavusoglu Milletvekili @DrMehdiEker ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/dXNmXAY6oU— Mehmet Kaya (@kayadb) July 22, 2022