Politika

Diyarbakır’da Schengen Vize Merkezi açılıyor

Diyarbakır’da Schengen Vize Merkezi’nin açılacağı bildirildi.
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Schengen
Schengen
kürdistan Schengen vizesi Diyarbakır DTSO

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (DTSO) Mehmet Kaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentte Schengen Vize Merkezi açılacağını duyurdu.

Kaya, DTSO’nun girişimiyle açılacak olan vizenin 25 Temmuz’dan itibaren başvuruları alacağını kaydetti.

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