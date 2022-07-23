Politika

ABD’den Türkiye’ye Rojava uyarısı

ABD, 'tahıl koridoru' anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin katkılarına övgüde bulundu ancak Ankara'nın olası Rojava operasyonuna karşı uyardı.
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John Kirby (foto: AFP)
John Kirby (foto: AFP)
ABD John Kirby Rojava Türkiye operasyon

HABER MERKEZİ

Beyaz Saray Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya'ya, Kiev'le Moskova arasında İstanbul'da imzalanan ve Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatına imkan tanıyan anlaşmayı ivedilikle uygulaması çağrısında bulundu.

Kirby, "Dünyanın en savunmasız insanlarının yetersiz beslenmenin pençesine düşmesini önlemek için bugünkü anlaşmanın uygulanmasına hızla başlanmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Anlaşmanın ne derecede uygulanacağının Rusya'ya bağlı olduğuna işaret eden ABD'li yetkili, "Bunun oyunun kurallarını değiştireceğini umuyor, ancak temkinli olmaya da devam ediyoruz" diye konuştu.

Öte yandan konuşmasında, Türkiye'nin Rojava’daki olası operasyonuna da değinen ve ABD'nin bu durumdan "derin endişe" duymaya devam ettiğini söyleyen Kirby, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Tahıl koridoru anlaşması) BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyoruz. Ancak Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde istikrarı bozabilecek, sivil nüfusu ve koalisyonun DAİŞ'e karşı yürüttüğü mücadeleyi tehlikeye atabilecek bir askeri operasyon tehdidinden de derin endişe duymaya devam ediyoruz."

Kirby, Biden yönetiminin bu konuyla ilgili endişelerini Türk yetkililerle paylaştığını da belirtti.

TÜRKİYE’NİN OPERASYON MESAJLARI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rojava’da olası askeri operasyonla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Güvenlik endişelerini yeni harekatlarla gidereceğiz" demişti.

Erdoğan, YPG'ye atıfla, "Karşımıza çıkartılan aktörlerin birer aparat, yürütülen kampanyaların proje olduğunu biliyor, asıl mücadeleyi projelerin gerçek sahiplerine karşı veriyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Ankara söz konusu operasyonla, Rojava içerisinde 30 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge oluşturmayı hedeflediğini kaydediyor.

Operasyona ABD'nin yanı sıra Şam yönetiminin en güçlü destekçileri konumundaki Rusya ve İran karşı çıkıyor. (Kaynak: AFP, euronews)

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